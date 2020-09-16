Познер рассказал, как был на похоронах Сталина, и чего боится

«Я видел довольно много страшных вещей, но, может быть, одна из самых страшных — это та гигантская толпа, которая давила себя, людей, чтобы пробиться в Колонный зал, где лежал гроб со Сталиным», — отметил он.

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что был в Москве рядом с залом, в котором находился гроб с Иосифом Сталиным. Во фрагменте интервью, который приводит «Познер Online», журналист сообщил, что это было одно из самых страшных событий в его жизни.

Журналист подчеркнул, что некоторые погибали в попытке попасть в зал: «Никто точно не знает, сколько тогда погибло людей под ногами других, когда они скользили, падали, потому что было очень холодно, был лед на улице».

«Я тогда жил в гостинице «Метрополь» напротив Колонного зала, и с одним человеком я сумел пройти. Не погиб случайно», — признался он.

Журналист также сказал, что больше всего на свете боится акул, потому что, будучи ребенком, видел, как вытащенная из воды и уже затихшая акула внезапно откусила руку матросу.

«Она (акула) билась, билась, а потом как-то успокоилась. И один из матросов взял топорик и стал рубить ее. Топорик отскакивал, ничего не пробивал, и акула как-то не реагировала на это. Тогда он взял и ткнул ее в глаз пальцем, и она одним движением отхватила ему руку, и это было как раз подо мной. И фонтан крови брызнул вверх, матрос этот умер от болевого шока, но я никогда этого не забуду, и с тех пор я катастрофически боюсь акул. Если мне известно, что в какой-то части океана или моря бывают акулы, я плавать там не буду», – приводит российская газета «Взгляд» слова Познера.