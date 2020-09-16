В Турции успешно испытали машину-амфибию ZAHA

В Турции прошел очередной этап испытаний гусеничной десантной машины-амфибии ZAHA (Zırhlı Amfibi Hücum Aracı), предназначенной для нужд морской пехоты. Об этом написал в Twitter глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает Anadolu.

По словам Демира, одними из требований к разработчикам была максимальная устойчивость машины на воде в любых погодных условиях и минимальная безопасность военного персонала.

Даже в случае переворачивания машина может вернуть исходную позицию без применения дополнительных средств и с минимальным ущербом экипажу и десантникам, отметил турецкий министр.

Первые поставки ZAHA ВМС Турции намечены на 2022 год.