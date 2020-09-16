Лавров убежден: отношения России и Грузии восстановятся

Отношения между Россией и Грузией наладятся, в Тбилиси уже появляются политики, выступающие за восстановление взаимодействия с Москвой, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI.

"Убежден, что наши отношения с Грузией восстановятся, наладятся. Мы видим появление грузинских политиков, которые за это выступают. Пока это еще небольшие партии в правящих элитах. Убежден, что в конечном итоге восторжествует наша традиционная историческая близость, взаимная тяга наших народов, - цитирует ТАСС российского министра. - Провокаторы, которые пытаются не позволить Грузии вернуться на нормальные рельсы отношений с Россией, будут посрамлены".

Министр указал на то, что в прошлом году Москва и Тбилиси были в нескольких шагах от введения безвизового режима, но затем произошел скандал вокруг визита российской делегации на Международную парламентскую ассамблею православия.