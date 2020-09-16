В Израиле ситуацию с коронавирусом сравнили с войной

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн выступил с обращением к общественности, заявив, что в зависимости от ситуации карантин в стране может быть продлен или ужесточен.

Как пишет NEWSru.co.il, министр заявил, что Израиль находится в состоянии войны: "Без помощи общественности мы не сможем одержать верх".

Эдельштейн поддержал решение ограничить свободу передвижения 500 метрами от дома, а также разрешение на проведение религиозных церемоний – при соблюдении утвержденных правительством ограничений. Министр напомнил, что карантин приходится на праздники Рош а-Шана и Йом Кипур.

Отметим, что 13 сентября правительство Израиля утвердило возобновление жестких карантинных мер для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса сроком на три недели с 18 сентября.