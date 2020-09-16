Речь идет о разведанных запасах, которые предположительно позволят произвести до 90 тысяч тонн урана. Три месторождения расположены в центре, четвертое – на северо-западе страны. Это пока прикидочные расчеты, дальнейшее изучение позволит точнее охарактеризовать запасы, их извлекаемость и стоимость программы добычи. Но уже сейчас можно говорить, что Саудовская Аравия не упустит своего шанса включиться в соревнование с Ираном, главным своим противником в регионе, далеко продвинувшимся в своих ядерных исследованиях и теоретически близким к созданию оружия массового поражения.

Группа китайских геологов в рамках контракта с Королевством Саудовская Аравия за два года провела большую изыскательную работу на Аравийском полуострове и обнаружила залежи урановой руды, достаточной для запуска национальной ядерной программы. Соответствующий доклад видели журналисты британской газеты Guardian.

О необходимости энергетической независимости в Саудовской Аравии говорится давно, как и о возможных национальных запасах урана, способных эту независимость обеспечить и дать возможность наладить экспорт стратегического сырья. Собственно, поэтому к изыскательным работам и приступили в 2017 году.

Ее проводили специалисты Пекинского исследовательского института геологии урана, Китайской национальной ядерной корпорации и Саудовской геологоразведки. То, что удалось уложиться в двухгодичные сроки, предмет их гордости, обычно такие объемы работы выполняют за пять-восемь лет. Геологи и ученые работали в очень сложных полевых условиях, не прерываясь на летние месяцы, когда температура достигает 50 градусов по Цельсию. Общая обследованная площадь составила 30 тысяч квадратных километров, многие из которых не имеют никакого дорожного сообщения. Надо отдать должное китайцам, они действительно не боятся любой, самой сложной работы.

От того, что в Саудовской Аравии обнаружено значительное количество ураново-ториевой руды, она завтра не станет производителем большого количества электроэнергии, а из продуктов ядерных реакций на не существующих пока атомных станциях послезавтра не появится оружейный плутоний. Путь впереди долгий, но можно не сомневаться, что в королевстве не пожалеют на него ни сил, ни средств, слишком уж серьезный стратегический вызов бросил Тегеран Эр-Рияду.

А у МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, пытающегося контролировать ядерную программу Ирана, появится еще одна головная боль. Королевство даже более закрытое государство, чем Исламская Республика, и отследить ее возможные попытки выйти за рамки международных соглашений будет точно ничуть не проще. Но, опять-таки, эти проблемы пока не близкая перспектива. Для начала пусть саудовцы хотя бы приступят к добыче такой драгоценной руды. Мир будет следить за ними очень пристально, соседи – пристальнее в разы.