И снова незаконная вырубка деревьев

Во время проведенных сотрудниками Алтыагачского национального парка мероприятий было установлено, что в парке вырублено большое количество деревьев различных пород.

По словам исполняющего обязанности начальника Службы охраны биологического разнообразия Фирудина Алиева, в ходе расследования было установлено, что деревья были вырублены ночью вокруг центра отдыха Cənnət Bağı. Тем самым был нанесен ущерб в размере 30 240,78 маната.

Для дачи произошедшему правовой оценки и принятия в отношении нарушителей предусмотренных законодательством мер собранные материалы были направлены в Генпрокуратуру Азербайджана.