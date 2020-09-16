В Турции испытывают китайскую ковид-вакцину

Как сообщает Anadolu, член Научного совета Турции профессор Серхат Унал сказал, вакцина, разработанная китайскими специалистами, уже введена первой группе добровольцев в Турции. По его словам, в целом испытания охватят 25 турецких центров. Первые вакцины введены добровольцам в медцентрах Университета «Хаджеттепе» в Анкаре.

В целом в Турции планируется охватить 13 тысяч добровольцев, из которых 1 300 – медработники.

Профессор Университета «Хаджеттепе» Мурат Акова сообщил, что китайская вакцина введена тысяче добровольцев. «Вакцина вводится добровольцам двумя дозами периодами в 14 дней. Затем мы проконтролируем эффект. Серьезных побочных эффектов на данный момент не зафиксировано, лишь слабость и головная боль», - сказал профессор.