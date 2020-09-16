Завтра будет поздно: Масазырское озеро убивают haqqin.az бьет в колокола
Природа одарила нашу страну щедро, но как мы этими дарами распоряжаемся? Из-за халатности одних и попустительства других Азербайджан теряет уникальные природные объекты. Некоторые уже потеряны окончательно. У других еще есть шанс, но с каждым годом он все призрачнее. Ко второй категории можно причислить озеро Масазыр – место поистине особенное. Это крупный источник соли, на территории которого расположен соледобывающий завод. Масазырское озеро – одно из немногочисленных розовых озер мира, которое обязано своему удивительному окрасу высокой концентрации в воде хлорида и сульфата.
В развитых странах такой природный объект берегли бы как зеницу ока, но тут не там. Репутацию Масазырского озера серьезно подмочили неочищенные канализационные воды, годами в него сливаемые. Смрад стоял такой, что находиться рядом было жестким ударом по органам обоняния. А в ветреную погоду неприятный запах разносился на километры. Сейчас ситуация несколько улучшилась, но по-прежнему далека от нормальной.
Загрязнение Масазырского озера продолжается со стороны близлежащих населенных пунктов, говорит доктор географических наук, руководитель отдела гидрогеологии и геологии Института геологии и геофизики Вагиф Мамедов. Коммунальные стоки попадают туда без предварительной очистки.
Любые загрязнения негативно влияют на озеро, в частности, на солевые отложения, говорит эксперт. Но чтобы понять масштабы этого негативного влияния, необходимо провести соответствующие анализы.
«Мы потеряли некоторые апшеронские озера в результате загрязнений, многие находятся в сложном экологическом состоянии. Они умирают. Обычно они загрязнены нефтепродуктами, но есть и загрязнения смешанного типа.
Вокруг озер появилось большое количество различных предприятий. Сейчас немалый процент объектов не подключен к центральной канализационной системе, и загрязненная вода поступает в озера, загрязняя сначала поверхностные, а затем и подземные воды. Итог печален – немалая часть пресных подземных вод загрязнена промышленными стоками.
Сильно пострадало от сброса нефтепродуктов и неочищенных сточных вод из ближайших населенных пунктов и промышленных предприятий одно из крупнейших озер страны – озеро Беюкшор. Кстати, раньше это озеро было основным источником поваренной соли в стране.
Частично его очистили, однако, учитывая степень загрязнения, еще предстоит проделать большую работу.
В ситуации с озером Масазыр загрязнитель – только коммунальные стоки, и их влияние, как говорит специалист, не столь очевидно, как нефтепродуктов. Но спустя годы негативные последствия обязательно дадут о себе знать.
Необходимо как можно быстрее убрать источники загрязнения и предпринимать превентивные меры, дабы не допустить такого впредь. Следить за этим должны муниципальные органы, местные экологические организации. Те штрафы, которые действуют сейчас за загрязнение окружающей среды, как показывает практика, неэффективны. А это значит, что нужны более жесткие меры.
Государство, по словам Мамедова, предпринимает шаги по очистке загрязненных апшеронских озер, но это требует больших капиталовложений.
«Можно провести аналогию с медициной: легче предупредить болезнь, чем вылечить больного. Загрязнить озеро легко, а очистить загрязнения очень тяжело», – подчеркнул он.
Начальник Управления государственной экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Гамбаров рассказал о том, что происходит на уникальном озере:
– Порядка 10 лет назад в Масазыре началось активное строительство, и неочищенные сточные воды из различных объектов, в частности, жилых комплексов «Ени Бакы», «Гуртулуш» и других, попадали в озеро. Всего было 17 таких источников загрязнения.
Озеро находилось в ужасном состоянии, стояла невообразимая вонь. Нами был проведен обширный мониторинг, в результате которого выявили, какое количество загрязненной воды и откуда попадает в озеро. Мы провели аналитический, экотоксикологический, микробиологический анализы, направили правительству предложения по спасению этого озера.
После этого было принято решение о строительстве там насосной станции, в результате работы которой сточные воды откачиваются в сумгаитские очистные сооружения. В результате принятых мер экологическая ситуация значительно улучшилась. Сейчас из 17 источников загрязнения остались 3, и необходимо устранить и их. Если оценивать проведенную работу, то план пока выполнен где-то на 75%.
Председатель экологического общественного объединения «Rüzgar», профессор Ислам Мустафаев рассказал, что ими была проведена экологическая инвентаризация, и сброса неочищенных сточных вод в Масазыр тогда выявлено не было.
«Масазырское озеро – источник сырья для производства соли и построенный там завод заинтересован в том, чтобы пресекать его загрязнение», – говорит он.
Однако эколог признал, что загрязнение апшеронских озер стало настоящей экологической бедой.
Эколог Тельман Зейналов говорит о том, что точно неизвестно, в каком состоянии находятся апшеронские озера, и по масазырскому озеру информация противоречивая. А все потому что нет соответствующего контроля со стороны ответственных структур.
Общественность беспокоит не только экология озера, но и собственное здоровье, ведь масазырская соль попадает на стол граждан...
На дне озера Масазыр находится самый настоящий клад, но в результате воздействия неблагоприятных антропогенных факторов, он может быть потерян. И не сумев сохранить, что имели, будем плакать по тому, что утратили.