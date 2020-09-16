Елена Астралева, специально для haqqin.az 20:57

Природа одарила нашу страну щедро, но как мы этими дарами распоряжаемся? Из-за халатности одних и попустительства других Азербайджан теряет уникальные природные объекты. Некоторые уже потеряны окончательно. У других еще есть шанс, но с каждым годом он все призрачнее. Ко второй категории можно причислить озеро Масазыр – место поистине особенное. Это крупный источник соли, на территории которого расположен соледобывающий завод. Масазырское озеро – одно из немногочисленных розовых озер мира, которое обязано своему удивительному окрасу высокой концентрации в воде хлорида и сульфата.

В развитых странах такой природный объект берегли бы как зеницу ока, но тут не там. Репутацию Масазырского озера серьезно подмочили неочищенные канализационные воды, годами в него сливаемые. Смрад стоял такой, что находиться рядом было жестким ударом по органам обоняния. А в ветреную погоду неприятный запах разносился на километры. Сейчас ситуация несколько улучшилась, но по-прежнему далека от нормальной. Загрязнение Масазырского озера продолжается со стороны близлежащих населенных пунктов, говорит доктор географических наук, руководитель отдела гидрогеологии и геологии Института геологии и геофизики Вагиф Мамедов. Коммунальные стоки попадают туда без предварительной очистки. Любые загрязнения негативно влияют на озеро, в частности, на солевые отложения, говорит эксперт. Но чтобы понять масштабы этого негативного влияния, необходимо провести соответствующие анализы. «Мы потеряли некоторые апшеронские озера в результате загрязнений, многие находятся в сложном экологическом состоянии. Они умирают. Обычно они загрязнены нефтепродуктами, но есть и загрязнения смешанного типа. Вокруг озер появилось большое количество различных предприятий. Сейчас немалый процент объектов не подключен к центральной канализационной системе, и загрязненная вода поступает в озера, загрязняя сначала поверхностные, а затем и подземные воды. Итог печален – немалая часть пресных подземных вод загрязнена промышленными стоками. Сильно пострадало от сброса нефтепродуктов и неочищенных сточных вод из ближайших населенных пунктов и промышленных предприятий одно из крупнейших озер страны – озеро Беюкшор. Кстати, раньше это озеро было основным источником поваренной соли в стране.

Частично его очистили, однако, учитывая степень загрязнения, еще предстоит проделать большую работу. В ситуации с озером Масазыр загрязнитель – только коммунальные стоки, и их влияние, как говорит специалист, не столь очевидно, как нефтепродуктов. Но спустя годы негативные последствия обязательно дадут о себе знать. Необходимо как можно быстрее убрать источники загрязнения и предпринимать превентивные меры, дабы не допустить такого впредь. Следить за этим должны муниципальные органы, местные экологические организации. Те штрафы, которые действуют сейчас за загрязнение окружающей среды, как показывает практика, неэффективны. А это значит, что нужны более жесткие меры. Государство, по словам Мамедова, предпринимает шаги по очистке загрязненных апшеронских озер, но это требует больших капиталовложений. «Можно провести аналогию с медициной: легче предупредить болезнь, чем вылечить больного. Загрязнить озеро легко, а очистить загрязнения очень тяжело», – подчеркнул он. Начальник Управления государственной экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Гамбаров рассказал о том, что происходит на уникальном озере: – Порядка 10 лет назад в Масазыре началось активное строительство, и неочищенные сточные воды из различных объектов, в частности, жилых комплексов «Ени Бакы», «Гуртулуш» и других, попадали в озеро. Всего было 17 таких источников загрязнения. Озеро находилось в ужасном состоянии, стояла невообразимая вонь. Нами был проведен обширный мониторинг, в результате которого выявили, какое количество загрязненной воды и откуда попадает в озеро. Мы провели аналитический, экотоксикологический, микробиологический анализы, направили правительству предложения по спасению этого озера.