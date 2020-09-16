Рамиз Мехтиев доложил помощнику президента о завершении проекта фото
Сегодня помощник президента Азербайджана Анар Алекперов ознакомился с ремонтно-восстановительными работами, проведенными на территории транспортно-хозяйственного и ремонтно-строительного отделов Национальной академии наук Азербайджана.
Как сообщает сайт Национальной академии наук, президент НАНА академик Рамиз Мехтиев подробно проинформировал о проводимых в последние месяцы в Академии реформах, о проделанной работе.
Академик Рамиз Мехтиев заявил, что проводимые сегодня в Академии реформы, восстановительная деятельность и реконструкция осуществляются благодаря вниманию, заботе и поддержке президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Он отметил, что руководство страны постоянно предпринимает шаги по укреплению материально-технической базы НАНА, улучшению условий труда ученых Азербайджана, а также их социального обеспечения.
Выступивший на встрече начальник Управделами НАНА профессор Эльтон Мамедов сообщил, что проведена экспертиза территории Транспортно-хозяйственного отдела Академии, подготовлен эскизный проект и после разрешения соответствующих государственных органов будут проведены ремонтно-восстановительные работы.
Продемонстрировав на фотографиях запущенность этого района на протяжении многих лет, Эльтон Мамедов отметил, что сегодня в Транспортно-хозяйственном отделе Академии созданы соответствующие современным стандартам станции логистики, транспорта, замены масла, мойки, позволяющие проводить технический осмотр автомобилей, а также возведено офисное здание, для персонала создана столовая, которая оснащена оборудованием, отвечающим требованиям пищевой безопасности.
Глава Управления сообщил, что в настоящее время на балансе НАНА находится 165 машин, из них 122 используется в служебных целях, 43 - в технических сферах. Он отметил, что у подавляющего большинства транспортных средств срок годности истек, и их необходимо заменить. Он также отметил, что на сегодняшний день имевшаяся разобщенность в парковке автомобилей Академии устранена и после реконструкции все транспортные средства управляются из единого центра.
В завершение главный специалист транспортно-хозяйственного отдела Сулейман Азизов, выступая от имени своих коллег, поблагодарил руководство страны и президента НАНА за создание транспортного парка, отвечающего современным стандартам.