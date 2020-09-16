Госдеп: масштабного конфликта между США и Китаем не будет

США уверены, что соперничество с Китаем не приведет к масштабному конфликту, Вашингтон готов работать с Пекином по вопросам, представляющим взаимный интерес, заявил помощник госсекретаря США Дэвид Стилвелл.

"Наше соперничество с Китайской Народной Республикой не приведет к конфликту. На самом деле, за счет конкуренции мы восстанавливаем баланс и стабильность в сферах, где США ранее позволяли Пекину нагнетать дисбаланс в ущерб всем остальным", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон также будет искать сотрудничества с Пекином в тех сферах, где совпадают интересы, включая решение проблем, связанных с неравенством в торговых отношениях, вопросов вокруг денуклеаризации КНДР и пресечения незаконного трафика фентанила в США, произведенного в Китае или где-либо еще с использованием китайских прекурсоров.