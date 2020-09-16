Лукашенко заговорил о войне с Польшей и Литвой

"Я не хочу, чтобы наша страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы", - подчеркнул белорусский лидер.

"Знайте, что я не агрессор, я очень мирный человек. Я вырос в деревне, где каждый защищал друг друга, помогал, как мог. Я старался в нашей стране сделать так, чтобы мы все были друзьями, чтобы мы помогали друг другу, чтобы заботились друг о друге. Я был категорически против, чтобы сегодня в наши дворы в Минске пришла эта беда. Они ее хотят бросить в наши квартиры", - сказал белорусский президент.

Обращаясь к участникам женского форума, президент Беларуси подчеркнул, что "мы впервые в многовековой, тысячелетней истории нашего древнего народа получили этот суверенитет и эту независимость. Я отдаю себе отчет, что мы небогато живем. Но мы же не нищие. Потому что у нас есть эта страна. Если мы сейчас дрогнем и отдадим этот клочок земли, погибнем не только мы, погибнут наши дети и внуки. Поэтому вы правы: Беларусь мы не отдадим! Потому что мы ее любим, а любимую не отдают!"

"Поверьте, ситуация очень непростая. И я ее не хочу усложнять. Мы мужики, и мы решим эту проблему", - заверил белорусский лидер. "Вы вернетесь домой. Скажите дома, в каждой деревеньке, в городе, большом и малом, скажите людям о том, что происходит на самом деле. Сегодня вопрос Беларуси, России и, может быть, всей Европы, не только Восточной, решается здесь. Нельзя довести до горячей войны", - подчеркнул Лукашенко.

"Я только что сказал: в их арсенале осталось совсем немного приемов. И мы стоим на грани страшной катастрофы. Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать. Мы не станем на колени. Даже если останемся в одиночку", - сказал глава белорусского государства.

"Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!" - сказал президент.