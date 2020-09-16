Фатих Терим: «Было бы удивительно, если бы «Галатасарай» проиграл «Нефтчи»

«Мы контролировали игру, - говорит турецкий специалист. - Хорошо начали матч, создавали моменты. Возможно, из-за этого расслабились. Я доволен игроками. Хорошо сыграли. Правда, пропустили один гол, но все равно сыграли так, чтобы пройти дальше.

Решили выпустить такой состав, у нас ведь еще есть три замены. Ротация важна. Сегодня она была правильной. Главным было победить и обойтись без травм. Это нам удалось. А изменения в составе будут, это неизбежно.

«Нефтчи» - хорошая команда, хорошо боролась. Увеличили темп и дали нам бой. Это серьезная команда. Желаю ей успеха. То, что мы сегодня выиграли – это неудивительно. Было бы удивительно, если бы мы проиграли.

Кого могу выделить из «Нефтчи»? Сегодня я был сконцентрирован полностью на моей команде, поэтому сложно что-то сказать о «Нефтчи».

Благодарю Азербайджан за гостеприимство. Всегда так бывает. Это наши братья. Сегодня мой 500-й матч в качестве главного тренера. Я горд этим. Рад, что в моей жизни есть «Галатасарай». К тому же это моя 100-я победа в Европе. Так что две даты совпали».