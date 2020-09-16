Физули Мамедов: «Футболисты уровня «Нефтчи» не должны допускать таких детских ошибок»

«Очень серьезно подготовились, - говорит Физули Мамедов. - Были сконцентрированы. Хотели победить, но такие соперники не прощают мелких ошибок. Они заставляют их совершать. Наши футболисты старались, но в таких матчах нельзя ошибаться. Были и грубые ошибки, которые привели к поражению. Теперь сосредоточимся на наших следующих матчах.

Да, у нас был план. Мы знали, что средняя линия соперника очень сильна. Нужно было обезвредить ее и играть на контратаках. Мы играли компактно. Когда во втором тайме мы проигрывали, я верил, что у нас будут моменты. И в первом тайме у нас была возможность забить. Мы допустили детские ошибки. Игроки уровня «Нефтчи» не должны допускать таких ошибок. Из-за этого и проиграли.

Был момент, когда мы даже контролировали игру. Очень обидно, что пропустили гол сразу после того, как забили.

Почему в воротах играл Агиль Мамедов? У нас травмирован Салахат Агаев. У него болит локоть. Надеюсь, что вскоре он вернется в строй. У Монроза также есть проблемы. С «Сумгаитом» он играл на уколах. Решили, что он должен полностью залечить травму.

В следующих матчах нужно играть лучше. Впереди у нас встреча с «Карабахом», и мы сделаем все, чтобы победить».