"Сегодня котировки, которые мы видим, полностью соответствуют ситуации на рынке, с учетом того, что спрос еще не восстановился в полном объеме", - сказал он, добавив, что сегодня потребление нефти в мире составляет 93 млн баррелей в сутки, что на 7% ниже докризисного уровня.

Российский министр заявил. что восстановление мирового спроса на нефть может произойти во II квартале 2021 года: "Мы считаем, что спрос может быть восстановлен во II квартале 2021 года в полном объеме".

Новак добавил, что в последнее время Минэнерго РФ отмечает предпосылки замедления восстановления спроса на нефть.