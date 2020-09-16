Борющимся с COVID медработникам выплатили надбавки

В соответствии с решением № 202 от 12 июня 2020 года Кабинета министров Азербайджана о внесении изменения в постановление Кабмина от 25 марта 2020 года «Об установлении временной надбавки к заработной плате медработников, участвующих в борьбе с новым типом коронавируса (COVID-19)» в течение июля медработникам были выплачены временные надбавки к их заработной плате. Об этом haqqin.az сообщили в Минздраве.

Так, 993 медицинским работникам подведомственных Министерству здравоохранения медучреждений было выплачено в размере пятикратного единого тарифа (заработной платы) 1,36 миллиона манатов. Эти осуществляющие уход за пациентами с новым типом коронавирусной инфекции медицинские работники являлись медперсоналом Учебно-терапевтической и Учебно-хирургической клиник Азербайджанского медицинского университета, Бакинского центра здоровья, Республиканской психиатрической больницы.

166 медицинским работникам подведомственных Минздраву медицинских учреждений выплачено в 4-кратном размере единого тарифного (должностного) оклада 298 тысяч манатов. Эти сотрудники Специального центра по борьбе с опасными инфекциями и его региональных отделений, а также Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, которые занимались лабораторным исследованием биологических мазков

1076 работникам подведомственных Минздраву медучреждений выплачено в трехкратном размере единого тарифного (должностного) оклада 755 тысяч манатов. Этими сотрудниками были врачи, средний медицинский персонал, в том числе дезинфекторы и другие сотрудники Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, районных и городских центров гигиены и эпидемиологии, Бакинского городского центра дезинфекции, Санитарно-карантинного центра.

Периодические бонусы выплачивались указанным медработникам пропорционально количеству отработанных часов.

Отметим, что в соответствии со списками, присланными государственными медицинскими учреждениями, Минздрав приступает к выплате периодических доплат за август.