Анкара ответила на резолюцию Европарламента по Турции

МИД Турции выступил с заявлением, в котором осудил резолюцию Европарламента, призывающую Турцию прекратить бурение в Восточном Средиземноморье.

«Рекомендательная резолюция по Турции Генеральной ассамблеи Европарламента от 17 сентября 2020 года далека от фактов, принята исключительно ради солидарности членов ЕС и служения корыстным интересам некоторых стран-членов и является неприемлемой во многих отношениях», - цитирует Anadolu заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции отметили, что Европарламент теряет свою репутацию из-за предвзятой и несправедливой позиции, безосновательных и односторонних толкований морского права, на которые он не уполномочен.

«Ни Европейский парламент, ни ЕС, ни государства - члены Евросоюза не имеют полномочий определять границы и юрисдикцию третьих стран», - подчеркнули в турецком ведомстве.

В МИД добавили, что «принятие такого рода предвзятого решения, несмотря на усилия Турции на всех уровнях и во всех институтах ЕС, несовместимо с доброй волей и здравым смыслом».