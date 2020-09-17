В Конгрессе США запретили называть коронавирус "китайским вирусом"

Палата представителей США, которую контролируют демократы, приняла резолюцию, осуждающую все формы антикитайских проявлений, относящихся к коронавирусу. Об этом пишет РИА Новости.

В резолюции содержится неодобрение "всех форм антикитайских настроений, относящихся к COVID-19", включая такие выражения, как "китайский вирус", "уханьский вирус" или игру слов "кунг-фу" и близкого по звучанию английского слова "грипп" (kung-flu).

Авторы резолюции также призывают американские власти осуждать использование подобных выражений и заботиться о здоровье всех американцев, вне зависимости от их этнического происхождения. Парламентарии отдельно призвали правоохранителей расследовать преступления, совершенные на почве ненависти из-за COVID-19.

В свою очередь республиканцы остались недовольны резолюцией, заявив, что вместо рассмотрения вопросов, касающихся законопроектов по оказанию помощи в период пандемии, демократы тратят время на принятие ни к чему не обязывающих документов.