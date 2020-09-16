Шведский прыгун побил 26-летний рекорд Сергея Бубки
Известный легкоатлет из Швеции Арман Дюплантис поставил новый мировой рекорд в рамках прыжков с шестом.
На одном из этапов Бриллиантовой лиги он прыгнул на 6,15 метра на открытом воздухе. передает Корреспондент.net.
Таким образом, спортсмен смог побить вечный рекорд Сергея Бубки – ранее достижение принадлежало Бубке, который в 1994 году показал результат 6,14 м.
Сам Сергей Бубка уже поздравил побившего его рекордное достижение шведа. "Поздравляю Армана Дюплантиса с побитием моего рекорда, потрясающий результат... Желаю всего наилучшего и преодоления новых высот", - написал Бубка в твиттер.