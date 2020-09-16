Представители Минюста и TƏBİB навестили Тофига Ягублу

По словам советника председателя правления TƏBİB Шахрияра Фатуллаева, состояние Ягублу оценивается как удовлетворительное: "Мы рекомендовали пациенту немедленно прекратить голодовку. В противном случае, если голодовка продолжится, протекающие в организме метаболические процессы могут еще более ускориться. В нынешней ситуации угрозы для жизни нет. В целом состояние Ягублу оценивается как тяжело-удовлетворительное".

О принятии всех необходимых мер рассказал начальник Главного медицинского управления Минюста Рафаэль Мехтиев: "В больнице созданы условия. Хотя пациент не принимает пищу, ему парентерально вводятся необходимые растворы. В настоящее время опасности для его жизни нет, но мы настоятельно рекомендовали ему прекратить голодовку".

Врач Адиль Гейбулла, говоря о состоянии оппозиционера, сказал, что Тофиг Ягублу уже 16 дней объявил голодовку, и что ему неоднократно предлагали прекратить акцию.

"Учитывая доверительные отношения между мной и Ягублу, я попросил его согласиться на инфузионные вливания, чтобы избежать осложнений, на что он дал согласие. Сегодня на месте ознакомились с ситуацией и представители TƏBİB. Все обследования по поддержанию его состояния продолжаются. Тофиг Ягублу также продолжает прием воды. Относительно питания никаких требований не предъявляется, в составе препаратов отсутствуют какие-либо пищевые добавки", - сказал Адиль Гейбулла, добавив, что семья Ягублу ежедневно информируется о его состоянии.