В США трех иранцев обвинили в краже спутниковых технологий

Власти США предъявили обвинение трем гражданам Ирана за участие в операции по взлому компьютерных систем с целью кражи информации об американских аэрокосмических и спутниковых технологиях, сообщает сайт американского минюста.

Согласно приложенной на сайте копии обвинения, трое иранцев, действуя в интересах считающегося в США террористической организацией Корпуса стражей исламской революции , с июля 2015 по февраль 2019 года проводили операцию по взлому большого числа компаний и организаций, пишет РИА Новости. В какой-то момент у них был список из 1 800 учетных записей для атаки, включая записи, принадлежащие компаниям из аэрокосмического сектора и сферы спутниковых технологий, а также международным правительственным организациям в Австралии, Израиле, Сингапуре, США и Великобритании, говорится в документе американского минюста.

Каждому из трех обвиняемых грозит до 20 лет лишения свободы.