В Италии разработали самый быстрый тест на коронавирус

Итальянская компания Menarini Diagnostics разработала тест на коронавирус, который будет показывать результат всего за 12 минут. Об этом сообщает издание ANSA.

Благодаря этому тесту медики смогут найти наиболее заразных пациентов. Однако новая система способна не только тестировать на наличие коронавируса – благодаря ей пациенты смогут определять наличие антител в крови.

Ранее сообщалось, что швейцарская фармацевтическая компания Roche в конце сентября запустит тест на коронавирус, который будет показывать результат за 15 минут.