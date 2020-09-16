Москва ответит на возможные санкции из-за Беларуси и дела Навального

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможный ответ Москвы на санкции со стороны западных государств на фоне событий в Беларуси и ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия-1».

По словам Захаровой, российская сторона всегда действует зеркально: «Мы пытаемся все-таки быть не кровожадными, а справедливыми, поэтому наши действия симметричные, зеркальные, они точечно действуют в том же русле, в котором мы получаем удар».

Представитель МИД РФ добавила, что Россия будет реагировать так же, как и на все санкции, стоп-листы и попытки «вычеркнуть наши СМИ из информационного пространства, не пустить наших журналистов, общественных деятелей. Вы прекрасно знаете, что мы и можем, и умеем - к сожалению, уже научились делать это достаточно хорошо».