Гахария о коронавирусе в Грузии: ситуация под контролем

Несмотря на то, что число инфицированных коронавирусом в Грузии ежедневно растет, в стране больше не будет жестких ограничений и закрытий, заявил премьер-министр Георгий Гахария.

По словам премьера, сейчас главным приоритетом является максимально быстрое восстановление экономики и защита здоровья граждан, передает Грузия Онлайн.