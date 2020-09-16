Гахария о коронавирусе в Грузии: ситуация под контролем
Несмотря на то, что число инфицированных коронавирусом в Грузии ежедневно растет, в стране больше не будет жестких ограничений и закрытий, заявил премьер-министр Георгий Гахария.
По словам премьера, сейчас главным приоритетом является максимально быстрое восстановление экономики и защита здоровья граждан, передает Грузия Онлайн.
Гахария подчеркнул, что ситуация полностью поддается контролю и, главное, она управляема. «Сегодня приоритетом становится быстрое восстановление экономики, однако это невозможно без соблюдения определенных правил. И это простые правила: маска, социальное дистанцирование, соблюдение гигиены и т.д. Это то, о чем мы всегда говорили и сегодня повторяем, что мы все должны научиться сосуществовать с вирусом. К сожалению, пока проблема вируса не будет решена глобально посредством вакцины или другого средства, невозможно, чтобы отдельно взятая страна победила вирус», - заявил Гахария.
По его словам, в Грузии больше не планируется введение жестких системных ограничений: «Хочу подчеркнуть, что никаких жестких закрытий и ограничений больше не будет».