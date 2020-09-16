В Израиле министрам и депутатам сократят зарплаты

Министр финансов Израиля Исраэль Кац рассказал о новых экономических мерах поддержки в период жесткого карантина, который возобновился на три недели с 18 сентября.

По его словам, зарплаты министров и депутатов будут сокращены на 10 процентов, а предприятия, не увольняющие сотрудников, получат компенсацию в тысячи шекелей за каждого работника. пишет израильское издание «Детали».