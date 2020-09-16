В Израиле министрам и депутатам сократят зарплаты
Министр финансов Израиля Исраэль Кац рассказал о новых экономических мерах поддержки в период жесткого карантина, который возобновился на три недели с 18 сентября.
По его словам, зарплаты министров и депутатов будут сокращены на 10 процентов, а предприятия, не увольняющие сотрудников, получат компенсацию в тысячи шекелей за каждого работника. пишет израильское издание «Детали».
Кац объявил, что предприятия, которые сохранят рабочие места, получат субсидии за каждого сотрудника, который не был уволен. Размер компенсации будет зависеть от того, насколько бизнес пострадал от кризиса: чем сильнее «просел» его оборот, тем выше будут выплаты. В итоге грант на каждого оставшегося на работе сотрудника может составить до 5 тысяч шекелей.
21 сентября минфин внесет на утверждение правительства еще одно решение – о снижении заработной платы министров, заместителей министров и членов Кнессета на 10 процентов. Кац призвал правительство «показать личный пример» гражданам, которым придется затянуть пояса из-за карантина. Минфин также планирует поощрять онлайн-торговлю: малому и среднему бизнесу в этой сфере выплатят гранты.