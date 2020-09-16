Эйнулла Фатуллаев 02:35

Армения не таясь готовится к войне. Уже очевидно, что власти страны намерены использовать испытанную в начале 90-х тактику привлечения террористов и наемников из стран Ближнего Востока. Под предлогом гуманитарного сотрудничества с армянскими общинами Ирака, Сирии и Ливана и содействия пострадавшим в войнах и катастрофах соплеменникам пятый год осуществляется переселение на оккупированные земли Азербайджана этнических армян из этого региона. Уже сама по себе подобная акция является незаконной, нарушающей ряд международных конвенций по оккупированным территориям. Однако от международной общественности скрывается еще более преступный процесс, способный подорвать безопасность не только Кавказского региона, но и близлежащих стран, – в оккупированный Нагорный Карабах Армения перемещает боевиков из ближневосточных террористических организаций. Как стало известно haqqin.az из достоверных источников, близких к правительству Ирака, при посредничестве посла Армении в Ираке Грачьи Поладяна летом этого года ереванские власти вышли на лидеров курдских организаций Ирака и заключили с ними соглашение о размещении в Нагорном Карабахе боевиков террористической организации ПКК. Свидетельство тому - многочисленные всего за два неполных года деятельности в качестве дипломатического представителя Армении в Ираке посещения Г.Поладяном Курдской автономии. Причем все визиты никак не отвечали официально заявленным целям налаживания отношений с местной администрацией и ознакомления с ходом строительства консульства Армении в административном центре автономии - Эрбиле.

Следует, однако, отметить, что по распоряжению президента Курдского автономного района Нечирвана Барзани его советники Хемен Хамрани и Фалах Мустафа при очередном появлении Поладяна в июле нынешнего года отказали в просьбе помочь наладить канал переправки курдских боевиков в оккупированный Карабах, где они, по заверению посла, должны будут действовать против Турции. Администрация Иракского Курдистана не стала ввязываться в авантюру международного масштаба, предложенную армянским дипломатом. Не добившись своего в Эрбиле, Поладян отправился в Сулейманию, оплот террористической организации Рабочая партия Курдистана (ПКК). Здесь к нему присоединились сотрудники армянских спецслужб и военной разведки, прибывшие в Ирак через соседний Иран. Это был не первый визит посла в этот иракский город, и он уже успел завязать здесь отношения с противниками руководимой семейством Барзани Демократической партии Курдистана (ДПК) и Патриотического союза Курдистана (ПСК), политической партией марксистского толка, находящейся в весьма враждебных отношениях с Турцией. Известно, что выбранный армянами в качестве партнера Патриотический союз Курдистана имеет давно наработанные связи в России и даже публикует русскоязычную газету «Новый Курдистан». И в налаживании связей с террористами Поладяну помогал выпускник одного из российских вузов, свободно владеющий русским языком Араз Шейх Дженги Талабани, племянник Джалала Талабани - основателя ПСК и члена совета партии.

В результате целенаправленных передвижений Поладяна по стране и его контактов с вожаками террористов в конце июля в сулейманийском отеле High Crest «в теплой и дружеской обстановке» состоялась встреча армянской депутации с представителями клана Талабани, противоборствующего семейству Барзани.

Армян удостоила аудиенцией, можно сказать, элита ПСК - Бафел Талабани, сын экс-президента Ирака и основателя курдского союза Джалала Талабани, а также еще один деятель из этого рода - сопредседатель ПСК и глава курдской разведывательной службы «Заньяри» Лахур Шейх Дженги Талабани. Надо заметить, что «Заньяри» принимала деятельное участие в операции против ИГИЛ, однако позже переключилась на внутриполитические распри и тролль-битвы в интернете с семейством Барзани. А самого Лахура Талабани противники обвиняют в тесных связях с Ираном, в частности, с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сейчас практически контролирующим сеть курдских ополченцев в Ираке и Сирии.

С этими-то представителями самого воинственного крыла курдского истеблишмента и встречались гости из Еревана, чтобы заручиться содействием в сопротивлении «экспансии Турции» на Южный Кавказ. В качестве аргумента армяне утверждали, что Анкара «уже отправила свою армию в Азербайджан, откуда собирается напасть на Армению». Одну из возможностей противодействия туркам, как заявили армянские делегаты, они видят в вербовке в Иракском Курдистане боевиков ПКК и отправке их в Нагорный Карабах для подготовки к военным действиям и обучения армянских ополченцев. И руководство ПСК одобрило предложение гостей.

Заручившись согласием руководства ПКК, переговорщики отправились домой, в Армению, «по пути», однако, завернув в Иран. И вскоре канал заработал: сотни завербованных на севере Ирака боевиков ПКК из Сулеймании через иракские населенные пункты Кала-Чивалан, Пендживин, Арбат-Ава, Диала и Башмах прибыли на автобусах в приграничный с Ираном городок Сейран Банд.