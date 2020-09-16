В мире уже более 30 миллионов заразившихся коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило уже 30 миллионов. Об этом свидетельствуют данные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 30 003 378, умерли 943 203 человека, выздоровели 20 398 381.

Больше всего случаев заражения (6 669 322) зафиксировано в США. Далее следуют Индия (5 118 253) и Бразилия (4 419 083).