Амиль Ахмедов присоединился к террористической «Джейшуллах» в Алеппо

Как сообщает официальный сайт СГБ, в результате расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджанской Республики Амиль Мехман оглы Ахмедов в течение 2016-2019 годов проходил подготовку по использованию различных видов огнестрельного оружия и взрывчатых устройств в специальном тренировочном лагере в поселке Лероман города Халеб (Аллепо) Сирийской Арабской Республики, с целью участия в вооруженных конфликтах вне пределов Азербайджанской Республики, совершаемых на почве религиозной вражды под видом распространения религиозных мазхабов, сопровождающиеся террористическими актами. Он также в составе группировки «Джейшуллах» и других незаконных вооруженных формирований принимал участие в боевых действиях в городах Аллепо, Хама и Идлиб.

В дальнейшем А.Ахмедов тайным путем перешел на территорию третьего государства.

В результате осуществленных Службой государственной безопасности оперативно-розыскных мероприятий 7 сентября 2020 года А.Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого лица и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого лица по статье 283-1.3 (создание устойчивой группы с целью участия в вооруженных конфликтах вне пределов Азербайджанской Республики, участие в этих группах, учениях или вооруженных конфликтах) УК Азербайджанской Республики. Решением суда в отношении его была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.