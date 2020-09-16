Нефть уверенно дорожает: Brent – выше $43

Цены на нефть в пятницу утром растут на оптимизме вокруг восстановления спроса, вернувшегося после встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на настоящее время цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,58%, до 43,55 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 41,19 доллара за баррель.

Инвесторы с оптимизмом отыгрывают новости с прошедшего заседания ОПЕК+, видя перспективы восстановления мирового спроса на "черное золото". Так, они обратили внимание на то, что по итогам первого месяца второй фазы сделки ОПЕК+ альянс сохранил высокую приверженность сделке. Общее выполнение обязательств странами составило 101%, и конкретно Россией - 98%. А если учитывать Мексику, которая остается в альянсе, но в сокращении добычи не участвует, общий показатель составил 102%, так как в стране продолжает снижаться производство нефти.