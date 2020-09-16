За последние сутки более трех тысяч человек заразились инфекцией — это рекордный показатель с начала пандемии. Днем ранее в республике зафиксировали более двух тысяч заболевших. Всего в Чехии 44,1 тысячи зараженных.

В Чехии зафиксировали рекорд заражений коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джона Хопкинса, опубликованные на сайте.

13 сентября уполномоченный правительства республики по вопросам науки и исследований Роман Прымула объявил о начале второй волны коронавируса, его цитировал портал Blesk.cz. Политик отметил, что в Чехии наблюдают более высокие темпы роста числа подтвержденных случаев COVID-19, нежели во время первой волны. Республика стала второй европейской страной, объявившей о новом пике заболеваемости.

До этого Австрия объявила о начале второй волны пандемии коронавируса. Канцлер страны Себастьян Курц призвал население соблюдать меры профилактики распространения инфекции.