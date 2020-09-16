В зоне антитеррористической операции Pençe-Kaplan на севере Ирака погибли двое турецких военнослужащих, один получил ранения. Об этом сообщает в пятницу Министерство национальной обороны Турции.

По данным оборонного ведомства, террористы ПКК обстреляли из противотанковых гранатометов одну из баз ВС Турции.

Решение о проведении операции Pençe-Kaplan было принято в ответ на участившиеся случаи атак и обстрелов расположения турецкой армии в регионе.

По данным Минобороны Турции, до сегодняшнего дня в рамках операции Pençe Kaplan ликвидировано более 100 боевиков террористической организации.