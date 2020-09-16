COVİD-19 в России: 5905 новых зараженных и 134 умерших за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 5 905, это максимум заразившихся с 20 июля. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Оперативном штабе РФ по борьбе с новой инфекцией.

По данным штаба, суточный рост 34 дня не превышает 0,5%, общее число заразившихся достигло 1 091 186 человек.

За сутки в России умерли 134 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19, за все время — 19 195.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 170 784 человека.