Трамп: «Я растерял всех своих друзей»

Президент США Дональд Трамп посетовал на то, что в результате избрания на высший государственный пост растерял всех своих давних друзей. Об этом он заявил в четверг на предвыборном митинге в штате Висконсин.

"Я потерял всех друзей из-за своей должности. У меня были друзья, которые обращались ко мне: "Эй, Дон, давай сходим поужинать". "Окей, хорошо, Ричард, я иду", - поделился Трамп воспоминаниями. - "Эй, Дон, пошли <...>". "Да, Ларри, до встречи", и мы собирались в ресторане в Нью-Йорке".

"Все были расслаблены, можно было замечательно поболтать. Вам не нужно знать, о чем мы говорили, - это не ваше дело. Но мы были расслаблены", - обратился глава Белого дома к избирателям. Он подчеркнул, что, став президентом, лишился возможности "посидеть и выпить" с друзьями, однако сразу оговорился, что не пьет.

"Теперь они звонят мне со словами: "Господин президент, вы не против были бы как-нибудь собраться?" Я им говорю: "Расслабься, мы знакомы 30 лет, зови меня Дональд", - рассказал Трамп, отметив, что такое поведение объясняется "уважением к должности".