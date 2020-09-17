Новый всплеск коронавируса в Дагестане

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом в Дагестане напрямую связан с возросшим после самоизоляции числом свадеб, сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

За время действия ограничений в республике простаивали банкетные залы, бизнес терпел серьезные убытки. Некоторые клиенты отказались от торжеств, другие перенесли празднование на осень. В июле банкеты разрешили проводить с соблюдением всех противоэпидемических требований. В большинстве случаев они не соблюдались, отмечает издание. В результате вскоре дагестанские врачи зафиксировали резкий рост заражений, многие из пациентов недавно посещали свадьбы.

В Роспотребнадзоре предложили ввести дополнительные правила по работе банкетных залов, но республиканские власти не поддержали инициативу. В мэрии Махачкалы бороться с эпидемией решили через административное и уголовное наказание владельцев заведений.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, увеличение числа новых случаев инфицирования началось в конце августа. Сейчас в регионе регистрируется 85 фактов заражения в день. В 20-х числах августа их было около 60. Всего за время эпидемии в Дагестане вирус выявили у 12 345 человек; 10,5 тысячи пациентов выздоровели, 533 заболевших умерли.