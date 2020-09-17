Минздрав: поликлиники возобновили работу по стандартному графику

В начале своего интервью заведующая сектором Амбулаторно-поликлинической службы Главного управления здравоохранения города Баку при Минздраве Эсмира Гаджиева сообщила, что в настоящее время, после смягчения карантинных правил, клиники возобновили свою деятельность по стандартному графику, а весь медицинский персонал работает в привычном режиме. По её словам, теперь, чтобы попасть на приём к участковому или специализированному врачу, граждане могут обратиться для записи в отдел регистрации как взрослых, так и детских поликлиник. Причём в клиниках не наблюдается никакой загруженности, так как пациенты приходят на приём в заранее назначенное время. Эсмира Гаджиева также отметила, что если пациентам требуется срочная медицинская помощь, то они имеют возможность попасть на приём и без записи.

Заведующая сектором Амбулаторно-поликлинической службы Главного управления здравоохранения также перечислила правила приёма, установленные в поликлиниках. По её словам, всех посетителей встречают у входа и при помощи бесконтактного градусника измеряют им температуру. Кроме того, Эсмира Гаджиева отметила, что для обеспечения безопасности при входе в клинику размещены спиртосодержащие дезинфицирующие средства для рук, а от всех входящих в здание требуется ношение медицинских масок. «Если температура тела посетителя поликлиники оказывается 37,1 С и выше, то он не допускается в здание. Далее эти люди направляются непосредственно в пункты на территории участковых поликлиник соответственно месту их жительства. На этих участках на основе их жалоб у них берутся анализы, а также проводятся соответствующие консультации с врачом», - сказала глава сектора.

Продолжая интервью, Эсмира Гаджиева рассказала о том, как в настоящее время проводятся плановые и диагностические медицинские осмотры в поликлиниках города Баку. Отметив, что эти обследования проводятся по своему стандартному графику, руководитель сектора сообщила, что участковый врач связывается с пациентами, состоящими на учёте в поликлинике на закреплённом за ним участке, записывает их на плановое лечение в поликлинику. Однако она также сказала, что если пациент находится в группе высокого риска заражения вирусом COVID-19 (65 лет и старше, люди с сердечными заболеваниями, диабетом и заболеваниями легких), врач посетит пациента на дому и даст ему соответствующие рекомендации. Кроме того, было заявлено, что диагностические осмотры врачей по специальностям проводятся по указанию участковых врачей. После этого Эсмира Гаджиева сообщила, что работа в женских консультациях продолжилась в том же порядке. «Даже беременные женщины регулярно проходят обследование согласно соответствующему клиническому протоколу Минздрава», - отметила она.

Говоря о процессе медицинского осмотра и вакцинации в поликлиниках, заведующая сектором Амбулаторно-поликлинической службы Эсмира Гаджиева сообщила, что проведение медицинского осмотра во время строгого карантина в стране ограничено. В настоящее время, после смягчения правил карантина процесс диспансеризации возобновлён. Глава сектора также отметила, что так же обстоят дела с плановой вакцинацией детей в детских медицинских учреждениях. В настоящее время вакцинация, как и всегда, проводится в соответствии с Национальным Календарем Прививок.

В ходе своего интервью Эсмира Гаджиева рассказала о том, что пациенты льготных групп обеспечиваются рецептурными лекарствами. По её словам, в поликлинике функционирует служба доставки лекарств одиноким, хроническим и онкологическим больным, благодаря которой они получают свои препараты в обычном режиме. При этом родственники пациентов из группы высокого риска могут получить лекарства по рецепту в аптеках, действующих при соответствующих поликлиниках. Обычные пациенты после приёма участкового врача просто идут в аптеку и получают лекарства.

Затем была предоставлена информация об организации санитарно-эпидемиологических мероприятий, проводимых в зданиях поликлиник города Баку. Подчеркнув, что окна комнат и коридоров во всех корпусах поликлиники открываются и проветриваются не реже двух раз в день, Эсмира ханум рассказала о регулярной дезинфекции поверхностей, часто контактирующих с руками людей, на входах, выходах, коридорах и комнатах.

Заведующая сектором Амбулаторно-поликлинической службы Главного управления здравоохранения города Баку при Минздраве Эсмира Гаджиева подвела итоги своего интервью информацией об обеспечении безопасности медицинского персонала, работающего в поликлиниках города Баку. Она подчеркнула, что в период быстрого распространения коронавируса (Апрель-Июнь) весь медицинский и технический персонал поликлиник города Баку был обеспечен соответствующей защитной одеждой (защитная маска, перчатки, медицинские перчатки, медицинская маска и т. д.), а также было организовано плановое прохождение тестирования на COVID-19.