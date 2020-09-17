Апелляционная жалоба на приговор в отношении Тофига Ягублу будет рассмотрена сегодня в Бакинском апелляционном суде. Об этом сообщил его адвокат Эльчин Садыгов.

По его словам, назначенное на 28 сентября 2020 года заседание в связи с рассмотрением жалобы отменено: «Предварительное слушание состоится сегодня в 16:00. Апелляция будет рассматриваться под председательством судьи Эльмара Рагимова».