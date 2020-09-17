Суд по делу Тофига Ягублу состоится сегодня обновлено 13:03
Апелляционная жалоба на приговор в отношении Тофига Ягублу будет рассмотрена сегодня в Бакинском апелляционном суде. Об этом сообщил его адвокат Эльчин Садыгов.
По его словам, назначенное на 28 сентября 2020 года заседание в связи с рассмотрением жалобы отменено: «Предварительное слушание состоится сегодня в 16:00. Апелляция будет рассматриваться под председательством судьи Эльмара Рагимова».
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Учитывая критическое состояние здоровья члена партии «Мусават» Тофига Ягублу, подано ходатайство об его освобождении до вступления в силу приговора. Об этом сообщил его адвокат Агиль Лахидж.
По словам адвоката, ходатайство подано в Низаминский районный суд.
Напомним, решением Низаминского районного суда Тофиг Ягублу был осужден 4 года и 3 месяца строгого режима. Согласно обвинению, во время автомобильной аварии Т.Ягублу оскорбил водителя другой машины и находившуюся рядом с ним жену, нанес им телесные повреждения. Сам Ягублу отверг все обвинения и объявил голодовку. Он был переведен из следственного изолятора Пенитенциарной службы в клинику City Hospital. На решение суда была подана апелляционная жалоба. Заседание в связи с рассмотрением жалобы пройдет в Бакинском апелляционном суде 28 сентября.