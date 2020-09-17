Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, на таможенном посту «Ипек йолу» был остановлен грузовик с госномерами 44BF294/44ZA002, который прибыл из Ирана. В грузовике находились грузы, оформленные на различных людей.

Таможенные органы продолжают интенсивные мероприятия по выявлению тайно привезенных в страну лекарственных препаратов и вывода их из оборота.

Во время осмотра грузов на рентгеновскому устройстве были замечены подозрительные предметы, после чего было принято решение провести отдельную физическую проверку грузов, оформленных как косметические средства.

В ходе осмотра прицепа грузовика были обнаружены спрятанные 1307 коробок с мазями и кремами, 420 упаковок с лекарствами и 769 единиц стоматологического оборудования.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению лиц, которые организовали незаконный ввоз в страну лекарственных препаратов.