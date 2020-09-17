Таможенники пресекли контрабанду крупной партии лекарств фото, видео
Таможенные органы продолжают интенсивные мероприятия по выявлению тайно привезенных в страну лекарственных препаратов и вывода их из оборота.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, на таможенном посту «Ипек йолу» был остановлен грузовик с госномерами 44BF294/44ZA002, который прибыл из Ирана. В грузовике находились грузы, оформленные на различных людей.
Во время осмотра грузов на рентгеновскому устройстве были замечены подозрительные предметы, после чего было принято решение провести отдельную физическую проверку грузов, оформленных как косметические средства.
В ходе осмотра прицепа грузовика были обнаружены спрятанные 1307 коробок с мазями и кремами, 420 упаковок с лекарствами и 769 единиц стоматологического оборудования.
В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению лиц, которые организовали незаконный ввоз в страну лекарственных препаратов.