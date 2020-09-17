Одна из ведущих сетей Азербайджана по электронике и мебели - Kontakt Home - представила необычную имиджевую рекламу по случаю 135-летия выдающегося композитора Узеир-бека Гаджибекова и Дня национальной музыки.

Всего за несколько часов ролик набрал более 100 тысяч просмотров и полюбился интернет-пользователям.

Основная цель ролика – показать, что все, что представлено в Kontakt Home, говорит на языке семи нот и находится в гармонии как симфония.

Предлагаем вашему вниманию это видео.