Ильхам Алиев выделил деньги на реконструкцию дорог в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хатаинского района Баку. Об этом сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хатаинского района Баку из средств, указанных в госбюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 10,05 миллиона манатов.