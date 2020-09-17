Пашаев подал расширенную апелляционную жалобу на приговор Ефремова

"Вчера я подал расширенную апелляционную жалобу", - сообщил ТАСС адвокат. Сразу после приговора он подал краткую жалобу с просьбой отменить приговор. Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, дата слушаний пока не назначена.

Пашаев защищал Ефремова во время предварительного следствия и судебного процесса. После приговора Ефремов не стал продлевать договор с ним, так как считает, что адвокат "его подставил". Как пояснил ТАСС Пашаев, он подал жалобу на приговор, так как представлял интересы актера в суде. Сейчас у Ефремова два новых адвоката, комментарии СМИ они пока не дают.

Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.