Лавров о санкциях против Ирана: не срабатывали и не сработают сейчас

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бесперспективными санкции США против Ирана, они "никогда не срабатывали и не сработают сейчас".

По его словам, администрация США в последние годы "демонизирует Иран", объявив его "главной проблемой и всего этого региона, и в том числе других регионов мира, где Иран так или иначе обвиняется во вмешательстве во внутренние дела", пишет радио Sputnik.

Глава российского МИД указал, что Вашингтон стремится перенастроить весь диалог по проблемам Ближнего Востока и севера Африки на антииранские рельсы.

"...Вся нынешняя логика американской политики построена на том, что Иран нужно сделать центром всех усилий по сдерживанию, наказанию, и вот только смена режима позволит, наконец, всему региону вздохнуть свободно. Это тупиковый путь. Санкции, которыми пытаются душить Иран, они никогда не срабатывали и не сработают сейчас", – сказал Лавров в интервью РИА Новости.