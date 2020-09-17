Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о снижении учетной ставки с 6,75% до 6,5%. Нижний предел процентного коридора установлен на уровне 6%, верхний предел - на уровне 7%.

Как сообщает haqqin.az cо ссылкой на ЦБА, это решение направлено на поддержку совокупного спроса, удерживая инфляцию в целевой рамке (4±2%) и тем самым ускоряя процесс восстановления.

Принятый уровень учетной ставки позволяет контролировать динамику инфляционных процессов в краткосрочном и среднесрочном периодах.

Очередные решения по параметрам процентного коридора будут приниматься в краткосрочной и среднесрочной перспективе в зависимости от баланса риска по инфляции, траектории движения фактической инфляции, международной конъюнктуры и ситуации на валютном рынке.