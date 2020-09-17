Минэкологии предупреждает...

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов предупреждает об изменении погодных условий в Азербайджане, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно информации, с полудня 19 сентября и до утра 20 сентября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с.

19 сентября в некоторых районах Азербайджана западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 25-30 м/с и до 35 м/с, в некоторых горных и предгорных районах ожидаются дожди, местами интенсивные, град. В реках возможно повышение уровня воды.