Умер автор культового романа "Форрест Гамп"

В 77-летнем возрасте скончался американский романист и документалист, автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум.

О печальном известии сообщила на своей странице в Facebook мэр города Фэрхоп (штат Алабама), где проживал Грум, Карин Уилсон. Что стало причиной смерти писателя, не поясняется.

Уинстон Грум написал десятки произведений, известность ему принес роман "Форрест Гамп", который увидел свет в 1986 году. В 1994 году он был экранизирован и получил шесть "Оскаров".