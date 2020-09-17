Renessans Palace: самый выделяющийся жилой комплекс Баку
В Баку среди жилых комплексов премиум-класса особо выделяется Renessans Palace, расположенный в Ясамальском районе столицы.
Комплекс состоит из четырех корпусов, двадцати блоков и 1 084 квартир. Комплекс, территория которого составляет три гектара, выделяется среди других жилых комплексов города своими преимуществами, соблюдением условий, предъявляемых к премиальному классу.
Окружающая среда
Во-первых, Renessans Palace выгодно выделяется по своему расположению. Известно, что жилые комплексы премиум-класса располагаются в более тихих, чуть отдаленных от центра частей города. В этом смысле Renessans Palace, расположенный недалеко от парка Мусабекова, на пересечении улиц Захида Халилова и Гасана Меджидова, может считаться успешным проектом.
Площадь двора упомянутого комплекса является крупнейшей в Баку среди жилых комплексов премиум-класса (1,5 гектара). Двор, имеющий особый ландшафтный дизайн, закрыт для въезда автомобилей и предназначен для обеспечения отдыха жителей на самом высоком уровне.
Здания, облицованные нахчыванским аглаем и украинским гранитом, своим дизайном производят впечатления роскоши. Кроме того, объекты быта (супермаркет, ресторан, кафе, фитнес-залы, детский сад, салон красоты, центры здоровья и т.д.) на первых двух этажах Renessans Palace служат удобству жителей.
Внутренние преимущества
Высота потолков в квартирах выше стандартных размеров – 3,35 метра. Внутри квартир позволяется свободная планировка. Внешние стены зданий построены из термоблоков, что позволяет летом сохранять прохладу, а зимой - тепло, а заодно и экономить более 40% энергии. Четырехкамерные изосистемные окна не пропускают шум и холод бакинского ветра внутрь дома.
Паркинг
Для жилых комплексов премиум-класса наличие как подземной (как минимум одно парковочное место на каждую квартиру), так и наземной парковки является стандартом. Наличием обоих видов парковки, а также соотношением парковочных мест к количеству квартир (1 500 подземных и 120 наземных парковочных мест на 10 847 квартиры) Renessans Palace выделяется среди большинства жилых комплексов Баку.
Если и вы хотите стать частью истории, созданной Renessans Palace, звоните по этим номерам: *0099 и 050 715 88 88.