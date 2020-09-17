Renessans Palace: самый выделяющийся жилой комплекс Баку

Комплекс состоит из четырех корпусов, двадцати блоков и 1 084 квартир. Комплекс, территория которого составляет три гектара, выделяется среди других жилых комплексов города своими преимуществами, соблюдением условий, предъявляемых к премиальному классу.

Окружающая среда

Во-первых, Renessans Palace выгодно выделяется по своему расположению. Известно, что жилые комплексы премиум-класса располагаются в более тихих, чуть отдаленных от центра частей города. В этом смысле Renessans Palace, расположенный недалеко от парка Мусабекова, на пересечении улиц Захида Халилова и Гасана Меджидова, может считаться успешным проектом.

Площадь двора упомянутого комплекса является крупнейшей в Баку среди жилых комплексов премиум-класса (1,5 гектара). Двор, имеющий особый ландшафтный дизайн, закрыт для въезда автомобилей и предназначен для обеспечения отдыха жителей на самом высоком уровне.

Здания, облицованные нахчыванским аглаем и украинским гранитом, своим дизайном производят впечатления роскоши. Кроме того, объекты быта (супермаркет, ресторан, кафе, фитнес-залы, детский сад, салон красоты, центры здоровья и т.д.) на первых двух этажах Renessans Palace служат удобству жителей.