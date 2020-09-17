Узбекистан открывает границы для иностранцев

С начала октября Узбекистан возобновит прием иностранных туристов в рамках смягчения мер по борьбе с коронавирусом.

Оперштаб при правительстве страны сообщил, что такое решение приняли в республиканской спецкомиссии по борьбе с пандемией. Границы открываются для всех видов транспорта.

«С 1 октября в Узбекистане снимут ограничения для въездного туризма», — цитирует сообщение РИА Новости.

При въезде в страну туристам не понадобится проходить двухнедельный карантин, однако справка об отсутствии коронавируса будет обязательна, как и медицинская страховка. На первых порах туроператорам разрешено организовывать ввозные туры для групп до 15 человек.