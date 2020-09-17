Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 15:03

Минская группа ОБСЕ выступила с очередным заявлением, пригласив министров иностранных дел Азербайджана и Армении провести совместную встречу в ближайшие недели. Это все, на что она оказалась способной в период эскалации напряженности на границе между двумя странами, спровоцированной действиями Еревана и сепаратистских марионеток в оккупированной зоне.

То, что Ереван и плюшевый президент Карабаха Араик Арутюнян готовят серию масштабных провокаций в районе оккупированных территорий – становится очевидным для любого аналитика, даже не обладающего специальными военными знаниями. Договоренности с «Секретной армией освобождения Армении», заключение соглашения с боевым крылом Рабочей партии Курдистана, появление в зоне боевых действий первой леди Армении с винтовкой на руках, эскалация боевых действий непосредственно на границе Азербайджана с Арменией в Товузском направлении, встречи ереванских эмиссаров в Париже и Сулеймании с представителями разведывательных служб Дашнакцутюн и курдской Заньяри, активизация неформальных финансовых систем в Ливане и Иракском Курдистане, контролируемых лояльными к Армении бизнесменами – все это неопровержимые свидетельства подготовки Еревана к «громким событиям». Достаточно посмотреть, как нахраписто и нагло ведут себя в последние несколько недель официальные представители Армении и оккупационных властей в своих международных контактах, как активно они через прикормленных журналистов в иностранных СМИ продвигают дезинформацию о неких «пятистах сирийских боевиках, прибывших в Азербайджан» - чтобы стало понятно: перед нами – операция информационного прикрытия, которая должна обелить «ответный шаг» с армянской стороны.

Повторение операции «Консервы», известной также как инцидент в Глайвице? Не исключено. Но сейчас о другом, о том, как ведет себя на фоне этой тревожной информации и эскалации напряженности на азербайджано-армянской границе Минская группа ОБСЕ (Игорь Попов из Российской Федерации, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из Соединенных Штатов Америки). Традиционно она себя ведет. Также, как и в любой кризисной ситуации, когда требуются решительные шаги и заявления – смело прячет голову в песок. «Я в домике, и никаких неприятностей вокруг не существует».

Около трех месяцев прошло с момента вооруженных провокаций со стороны Армении в районе Товуза, до сих пор гремят выстрелы – а «Минские страусы» только сейчас это заметили и ту же собрались в Париже. Где и снесли дипломатическое яйцо в виде «Заявления для прессы сопредседателей Минской группы ОБСЕ». Но если из яйца можно хотя бы омлет сделать, то документ Минской группы абсолютно бесполезен. Поскольку он в основном посвящен самовосхвалению ее членов, трудящихся аки пчелы. Судите сами, цитирую: - «Сопредседатели Минской группы ОБСЕ провели интенсивные консультации в Париже 14 сентября». В чем интенсивность? В количестве выпитых чашек кофе и длительности разговоров? Или в том, что во французскую столицу к ним прилетел личный представитель (PRCiO) действующего председателя ОБСЕ? - «Сопредседатели рассмотрели ситуацию в регионе, уделив особое внимание новым событиям после эскалации насилия на армяно-азербайджанской границе в середине июля. Сопредседатели внимательно рассмотрели и оценили личные и публичные сообщения и озабоченности сторон. Сопредседатели были проинформированы PRCiO о ситуации в области безопасности на местах и приветствовали его конкретные приготовления к возобновлению деятельности по мониторингу». Типичный пример красивого оформления отчета о результатах имитации бурной деятельности – вода без всякой конкретики, контрольных точек и обязательств. С точки зрения бюрократии – образцовый документ. - «Сопредседатели по-прежнему активно и в полной мере участвуют в содействии переговорам по мирному и всеобъемлющему урегулированию». А вот это уже похоже на напоминание о том, что этот бесполезный, в общем-то, орган все еще существует: «Не забывайте нас, мы тут, активно и в полной мере…» Совершенно неудивительно, что подобного рода деятельность и страусиная позиция «Минских» сидельцев вызывает одобрение и похвалы армянской стороны, о чем 16 сентября с трибуны Национального Собрания и заявил премьер-министр РА Никол Пашинян - глава армянского правительства «отметил конструктивный характер заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, который соответствует представлениям армянской стороны».

Так понимаю, что представления армянской стороны о деятельности этой группы сводятся к тому, чтобы они ничего не делали и ни во что не вмешивались, периодически лишь демонстрируя, что вообще существуют. Что ж, оголтелым ястребам из Еревана такая страусиная позиция – медом по сердцу. И не мешает армянской агрессивности, и политических перьев для прикрытия своих провокаций можно надергать, очень уж удобно минский страус для этого встал. Право же, круче минского страуса только представитель российского МИД госпожа Захарова, которая вчера, 17 сентября, на очередном брифинге заявила, что «проверенными данными о реальном притоке ливанских беженцев в Нагорный Карабах и на территории вокруг него не располагаем».