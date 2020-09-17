Центробанк о росте валютных резервов Азербайджана

Несмотря на низкие цены на нефть, с начала года внешнеторговый баланс Азербайджана остается профицитным, что создает условия для роста стратегических валютных резервов. Об этом говорится в сообщении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

«В настоящее время стратегические валютные резервы составляют 51,4 млрд долларов США, что по сравнению с началом года на 0,6% больше. Валютные резервы Центробанка с начала года выросли на 3,7%», - говорится в сообщении Центробанка.