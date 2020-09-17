Экс-омбудсмен Армении: революция превращается в диктатуру

Экс-омбудсмен Армении, директор общественной организации "Против правового произвола" Лариса Алавердян заявила о трансформации "бархатной" революции в стране в диктатуру. Об этом пишет "Новости-Армения".

"Если они называли это революцией, то она входит в этап становления диктатуры", - сказала Алавердян, приведя в качестве примера диктаторской советской риторики выступления министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна.

Экс-омбудсмен сообщила, что на волне протестов и учитывая то, каким образом произошла смена власти в 2018 году, в Армении может сформироваться "культура" проводить выборы не по всем правилам, а посредством протестов на улицах. Алавердян заявила о том, что сегодня другие люди могут выразить желание прийти к власти революционным методом 2018 года. Подобное развитие событий, по ее мнению, может стать самым опасным сценарием для граждан Армении.

По мнению экс-омбудсмена, армянское общество готовят к новым волнениям: "Все эти сценарии вывода людей на улицы, выражения на улицах протестов являются теми разрушительными сценариями создания хаотичных ситуаций, которые угрожают безопасности Армении во всех планах: общественном, государственном и национальном".