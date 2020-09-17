В Баку создается еще один туристический центр. В посёлке Биби-Эйбат наравне с уже известными Балаханы, активно ведутся работы по благоустройству. В репортажах телеканала ARB 24 и Общественного телевидения говорится, что поселок уже преобразился до неузнаваемости и сегодня больше напоминает приморские поселки в Европе.

В отличие от поселка Балаханы, работы по благоустройству в Биби-Эйбате охватывают большую территорию, а из поселка открываются очень красивые виды на море. В настоящее время близится к завершению только первый этап запланированных работ по благоустройству. Между тем в поселке уже заменены крыши и фасады домов, пристроены балконы, установлена система освещения, заменяются коммуникации. Дома в поселке раскрашивается в яркие цвета, а перед ними разбиваются клумбы с цветами.

Еще одной отличительной чертой Биби-Эйбата от Балаханы является то, что здесь особо подчеркнуты элементы, присущие Апшеронским дачам. В частности, это касается навесов, на которых выращивают виноград.

«Мне кажется, что в Биби-Эйбат будет приходить больше туристов, чем в Балаханы. У нас есть уникальная мечеть 12 века, а также красивое море», - рассказывает один из пожилых жителей Биби-Эйбата.

Уже сегодня можно сказать, что бакинские поселки начали соревноваться между собой по своей красоте и туристической привлекательности.