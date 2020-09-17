Впервые в мире: Израиль ввел повторный карантин

Отмечается, что ограничения будут действовать три недели, в основном на осенних еврейских праздниках. Гражданам запрещено отходить от домов дальше чем на 1 000 метров, за исключением похода на работу, в магазин и за лекарствами, а также по некоторым другим поводам.

Запрещено ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более десяти человек в закрытых помещениях и более двадцати — на открытых пространствах. Общественный транспорт и предприятия будут работать с ограничениями. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрыты, как и торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.

Контролировать соблюдение карантина будут тысяча полицейских. Штраф за отсутствие маски достигает 500 шекелей, за превышение допустимого количества людей в одном месте или отход от дома — 1 000 шекелей.

С июня заболеваемость в Израиле вновь начала расти, к середине сентября достигла почти шести тысяч случаев в сутки. Умерли за все время с начала пандемии 1169 человек.